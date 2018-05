Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in comuna Schitu Golești, Argeș. In aceasta noapte, un autoturism a lovit partea din spate a unui autobuz fara pasageri. Autobuzul se indrepta spre Pitești de la Campulung cand a fost acroșat din spate. Autoturismul era condus de un șofer de 18 ani fara permis din Godeni. Alaturi de el…

- Un accident rutier a avut loc, vineri noaptea, in localitatea Buftea din judetul Ilfov, fiind implicate doua masini. In urma impactului, un copil de 6 ani a murit, alte cinci persoane, intre care un minor de 10 ani, fiind ranite, potrivit ISU. Soferul masinii in care erau copiii ar fi condus baut,…

- Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr un accident produs marti dimineata pe DN 67, la Mihaesti, intre un autoturism taximetru si o autoutilitara, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citati de Agerpres.ro. In urma impactului, soferul taximetrului…

- O jurnalista de 34 de ani, din Drobeta Turnu-Severin, a murit noaptea trecuta intr-un accident rutier cumplit. Claudia Spineanu a fost lovita de un șofer fara permis de conducere, care a fugit imediat dupa...

- Anchetatorii au o noua ipoteza in cazul accidentului in care au murit noua oameni in judetul Neamt, acum doua zile. Soferul microbuzului care a cazut in rau nu ar fi strans bine suruburile unei roti, care s-a desprins in mers.

- Soferul de 45 de ani se afla singur in mașina și conducea deși nu avea permis, scrie reporterntv.ro. La un moment dat, el a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a intrat direct intr-un stalp de iluminat de pe marginea drumului. Citeste si Accident grav in Cluj. O femeie a murit…

- Accident grav in Alexandria! Un Matiz s-a facut praf dupa ce a fost izbit de un BMW. Un paramedic SMURD, aflat in timpul liber, a incercat sa ajute. Un accident grav s-a petrecut, sambata, in Alexandria. Un Matiz s-a facut praf dupa ce a fost izbit de un BMW, caruia nu i-a acordat prioritate. Șoferul…