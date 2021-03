Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSRM, Igor Dodon, l-a laudat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Vladimir Golovatiuc, cel care a fost propus joi, 18 martie, la functia de prim-ministru de catre majoritatea parlamentara PSRM-SOR. Dodon spune ca Golovatiuc este un profesionist si are o experienta mare, care il va ajuta…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, sustine ca in situatia in care se va reusi in timpul apropiat investirea in functie a unui Guvern, alegeri parlamentare anticipate in acest an nu vor mai avea loc.

- CHIȘINAU, 11 mart - Sputnik. Liderul PSRM estde convins ca va deven prim-ministru al Republicii Moldova la o anumita etapa, insa acest lucru nu se va intampla in viitorul apropiat. „Pana la parlamentare nu. Sunt gata sa conduc un guvern și acest lucru se va intampla la anumita etapa, dar nu…

- Guvernul propus de Natalia Gavrilita nu va obtine vot de incredere in Parlament. Cel putin asta reiese din declaratiile deputatilor PSRM, PAS si DA care au spus ca nu vor sustine candidatura propusa de Maia Sandu.

- Deputații PSRM nu vor vota Guvernul Gavrilița, iar in iunie 2021 vor avea alegeri parlamentare anticipate. Declarația a fost facuta de catre președintele PSRM, Igor Dodon, la TV8. “Spun ferm ca vor fi anticipate in iunie. PSRM nu trebuie sa voteze guvernul Gavrilița. Atunci cind votezi un guvern, acest…

- Fanii echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si-au propus sa umple tribunele cu oameni de zapada inaintea meciului pe care covasnenii il vor disputa sambata cu Astra Giurgiu, in cadrul Ligii I. Intr-o postare pe o retea de socializare, suporterii echipei au facut un apel catre localnicii…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Ion Chicu, dezbatuta miercuri, in Parlament. Declarația a fost facuta de președintele statului, Igor Dodon, dupa tradiționala ședința a conducerii țarii, la Reședința de Stat.