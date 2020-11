Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU a emis, sambata, ordinul de carantinare pentru alte 25 de localitați din județele Constanța și Ilfov. Lista completeaza restricțiile impuse cu 24 de ore inainte orașului Constanța, dar și altor patru localitați din Ilfov, care au inregistrat o rata deinfectare sub 9. In urma analizei de risc,…

- Carantina pentru localitatile din Judetul Constanta intra in vigoare in data de 21.11.2020, de la ora 20:00.Raed Arafat, de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta a semnat ordinul privind intrarea in carantina a mai multor localitati din judetul Constanta din data de 21 noiembrie 2020.In…

- Incidenta la nivelul municipiului Constanta a ajuns astazi, 20 noiembrie, pe municipiu 9,35, iar pe judet 6,13. Raed Arafat, de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta a semnat ordinul privind intrarea in carantina a municipiului Constanta din data de 20 noiembrie 2020, ora 20.00.Potrivit…

- In sectiunea "Documente" puteti vizualiza ordinul semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed ArafatRaed Arafat, de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta a semnat ordinul privind intrarea in carantina a municipiului Constanta din data de 20 noiembrie 2020, ora…

- Municipiul reședința de județ, Constanța, va intra in carantina. Decizia va fi luata joi in ședința CJSU. Miercuri, rata de infectare din municipiul Constanța a ajuns la 8,78 la mie. Noile restricții ar urma sa intre in vigoare incepand din acest weekend. „In momentul de fața se elaboreaza hotararea…

- Incepand de joi, timp de 14 zile, orașul Satu Mare va fi plasat in carantina. Incidența cazurilor a ajuns la 7,44 la mie. Noile restricții intra in vigoare de la ora 0.00. Conform ordinului semnat de Raed Arafat, masurile restrictive se impun avand in vedere „situația epidemiologica generata de coronavirusul…

- Coronavirus Romania. 368 de localitați din țara au depașit, pana miercuri, coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori in 14 zile, a declarat, miercuri seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Doar in ultimele 24 de ore, 15 localitați au intrat in scenariul roșu.…