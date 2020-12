Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și soțul ei, prințul Philip, se vor vaccina impotriva noului tip de Coronavirus. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va primi in saptamanile viitoare vaccinul Pfizer-BioNTech, care tocmai a obtinut aprobarea autoritatilor sanitare britanice, a indicat…

- Dr. Anthony Fauci, principalul expert epidemiologic din SUA, a criticat viteza cu care au aprobat autoritatile de reglementare din Marea Britanie vaccinul anti-COVID-19 al celor de la Pfizer si BioNTech, scrie Business Insider, potrivit Mediafax. „Daca va grabiti si actionati superficial,…

- Marea Britanie a devenit miercuri prima tara din lume care a aprobat spre utilizare vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania americana Pfizer, in colaborare cu partenerul sau german BioNTech, care va putea fi administrat incepand cel mai devreme de saptamana viitoare, informeaza…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficienta in medie de 70%, potrivit unui comunicat publicat luni, transmite AFP, preluata de Agerpres . Este vorba despre rezultate intermediare ale studiilor clinice la scara larga realizate in Marea…