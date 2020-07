Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare in privința unui primar care ar fi incalcat regimul juridic al conflictelor de interese prin incheierea unui contract de arenda cu fiul sau.

- Directorul Agenției pentru Eficiența Energetica, Alexandru Ciudin, risca sa fie demis din funcție, dupa ce Autoritatea Naționala de Integritate a constatat ca acesta a incalcat regimul juridic al incompatibilitaților.

- Directorul Agenții pentru Eficiența Energetica (AEE), Alexandru Ciudin, risca sa fie demis din funcție, dupa ce Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat incalcarea regimului juridic al incompatibilitaților funcțiilor deținute de catre acesta, in perioada anilor 2017 – 2019. In cadrul controlului,…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat ca primarul satului Egoreni, Victor Mutruc, din raionul Soroca a incalcat repetat regimul juridic al conflictelor de interese reglementat de Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publica, Legea integritații și Legea privind…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat ca primarul unei suburbii a municipiului Chișinau ar fi soluționat cereri și ar fi emis acte administrative in privința rudelor angajate in subordinea sa/sau in entitați subordonate.

- Primarul comunei Ciorescu, Ivan Scripnic, ar putea fi demis din funcție, dupa ce Autoritatea Naționala de Integritate a constatat ca funcționarul a incalcat regimul juridic al conflictului de interese, noteaza Noi.md. Alesul local nu a declarat in modul stabilit de lege conflictul de interese și nu…

- Un vicepreședinte al raionului Orhei va fi decazut din dreptul de a exercita o funcție publica sau o funcție de demnitate publica, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioada de 3 ani, dupa ce Autoritatea Naționala de Integritate a constatat ca a incalcat regimului juridic al incompatibilitaților…

- Trei locuitori ai raionului Hancești vor comparea pe banca acuzaților pentru omor intenționat. Procuratura raionului Hincești a finalizat și transmis dosarul de invinuire a celor trei in judecata.