Stiri pe aceeasi tema

- ■ considera senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu Senatorul PNL de Neamt, Eugen Tapu, a declarat ca motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Orban este un fals exercitiu democratic si ca social-democratii se tem si de alegeri anticipate, dar si de alegerea primarilor din doua tururi. “Motiunea…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu spune ca Guvernul ar fi avut timp sa prevada in buget sumele necesare pentru dublarea alocatiilor pentru copii, insa acest lucru „nu s-a dorit”. Ciolacu se arata convins ca nici legea pensiilor nu va fi respectata si nici salariile profesorilor nu vor fi…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, astazi, la Timișoara, ca este forțat sa se vorbeasca despre secretizare in cazul salariilor din MAI, MApN sau din serviciile secrete, el considerand ca publicarea acestor venituri ar incalca o lege care ține de siguranța naționala. Ministrul de Interne…

- Ziarul Unirea Guvernul iși asuma raspunderea pe modificarea OUG 114 și pe buget: Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat și inghețarea salariilor demnitarilor printre masuri Guvernul iși asuma raspunderea pe modificarea OUG 114 și pe buget: Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat și inghețarea…

- Peste 685 de mii de euro au fost stransi la Festivalul Brazilor de Craciun, organizat de Salvați Copiii. 30 de brazi ganditi si decorati de designeri romani au fost scosi la licitatie. Banii vor fi folositi pentru a trimite si mai multi copii la scoala.

- Agentia Standard & Poor’s a revizuit in jos perspectiva privind economia Romaniei din cauza deficitelor bugetare in crestere si a incetinirii economice, potrivit unui comunicat remis miercuri. Ratingul creditului suveran in moneda straina si pe termen scurt a ramas la „BBB- / A-3”.

- Fotografii care au venit la conferința de presa a președintelui Klaus Iohannis nu au avut acces decat la inceputul acesteia. Motivul nu este legat de o casca pe care ar fi avut-o președintele in ureche, cum au susținut unii lideri PSD, ci de problemele organizatorice generate de faptul ca intalnirea…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Fostul premier Viorica Dancila a votat la alegerile prezidențiale. ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. „Am votat pentru o Romanie a drepturilor garantate, o Romanie sigura și demna in...