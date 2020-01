Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele cu fonduri europene ale Grupului pentru Consultanta si Dezvoltare (DCG), au fost incluse intr-o ancheta a RiseProject. Dan Barna este cel care a infiintat DCG, dar ulterior a renuntat la consultanta pentru a intra in politica.

- Mecanismul derularii proiectelor era clar: banii de la Uniunea Europeana veneau prin Ministerul Fondurilor Europene, ajungeau la Consiliul Judetean Alba, de aici la firma lui Dan Barna si la entitațile create pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile sau cu dizabilitați. Din contractul cu…

- Președintele USR, Dan Barna, ar fi vizat intr-un dosar DNA, dupa ce Rise Project a publicat o ancheta despre afacerile sale cu fonduri UE. Bogdan Chirieac, intrebat sambata dupa-amiaza intr-o intervenție telefonica la Romania TV, daca, in opinia sa, Dan Barna va fi audiat la DNA, a raspuns…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, la inceputul ședinței Colegiului Național al PMP, ca intreaga conducere a partidului trebuie sa analizeze cu maxima seriozitate solicitarea PNL de a acorda votul de incredere guvernului Orban și a explicat ca discuțiile purtate pana acum au ajuns intr-un…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat ca sondajul intern facut de USR in perspectiva alegerilor prezindențiale și aparut in presa reprezinta o manipulare ”in stil PSD”. Tomac susține ca Theodor Paleologu este singurul candidat aflat in creștere, in pofida faptului ca in sondajul USR ar figura sub…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut primarilor liberali sa bata orice record la alegerile prezidențiale și sa caștige cu un scor zdrobitor.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project ”Știu ca in ultimii 3…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susține ca iși dorește chiar și in campania electorala sa se poata ajunge la un consens politic, dar totodata explica ca iși dorește dezbateri partizane. Termenul de partizan inseamna mai degraba o atitudine exclusivista, ceea ce inseamna ca se contrazice…

- Presedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca, acuza ca in unele institutii de stat se fac angajari pe "pile" chiar dupa trecerea motiunii impotriva Guvernului, el cerand public ca "domnii care conduc institutii deconcentrate" sa plece "onorabil".Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis…