Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul Germaniei fata de razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei a fost ezitant in comparatie cu cel al altor state europene, a spus ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, intr-o declarație pentru publicatia germana Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Comisia Europeana a spus ca companiile europene vor trebui sa indeplineasca cerinte suplimentare, cum ar fi o declaratie ca obligatiile lor contractuale sunt indeplinite odata ce au depus valute nerusesti pentru gazele rusesti. ”Toate contactele cu cumparatorii de gaze au fost facute prin Gazprom, asa…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul Bogdan Aurescu. ”Cel mai simplu mod de a-l opri pe Putin este sa dați Ucrainei tot ce are nevoie. Voi ne dati ceea ce avem nevoie, iar noi il tinem…

- Discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, este un semnal foarte clar ca relațiile dintre cele doua țari vor fi – in anii care vin – mult mai stranse, iar romanii din Ucraina se vor bucura de mai multe drepturi – e de parere scriitorul și gazetarul Cristian Tudor…

- Intrebat daca are incredere in Putin și poate face un compromis cu președintele Rusiei pentru a opri razboiul, Zelenski spune ca nu are. „Poți avea incredere in Putin?”, a fost intrebat Zelenski, care a raspuns: „Nu, am incredere doar in familia mea.”Dar Zelenski a atras atenție ca pentru incetarea…

- Tarile occidentale au oferit deja Kievului arme defensive NLAW si Javelin, precum si sisteme de rachete antiaeriene Stinger si gasesc cai de a sprijini fortele de rezistenta ucrainene, pentru ca Putin sa nu vrea „sa redeseneze harta Europei de Est", dupa invazia Ucrainei. Ministrul de Externe al Ucrainei,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, aflat in vizite diplomatice in Ucraina și Rusia, spune ca este și responsabilitatea lui, dar și a liderilor europeni sa previna razboiul. Cancelarul german Olaf Scholz a salutat marți (15 februarie) retragerea unor trupe rusești din apropierea Ucrainei, adaugand ca…