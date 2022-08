Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Dmitri Medvedev, acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat ca Moscova nu va renunta la campania sa militara din Ucraina, chiar daca Kievul ar renunta la aderarea in NATO.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Moscova iși va atinge obiectivele in Ucraina, reamintește vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care acuza țarile occidentale ca vor sa distruga Rusia, scrie Rusia.

- Dmitri Medvedev, cel care este vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a prevestit cand va fi pace in Ucraina. El a intarit ideea ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul. Fostul președinte al Rusiei crede ca Rusia va invinge in Ucraina și…

- Dmitri Medvedev, fostul presedinte rus si actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat, marti, ca Rusia va obtine victoria in Ucraina si va decide conditiile semnarii unui acord de pace cu Kievul, relateaza Reuters.

- Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a afirmat marti ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Rusia isi va atinge toate obiectivele (in…

- Sanctiunile occidentale impotriva Moscovei pot fi considerate, in anumite circumstanțe, un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, a susținut joi vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de Reuters . ”As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite…

- Dmitri Medvedev, fost președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, declara ca Moscova nu ar trebui sa mai negocieze cu Washingtonul in ce privește dezarmarea nucleara și ca ar trebui sa aștepte pana ce SUA „o sa se tarasca inapoi la masa negocierilor”, relateaza Reuters…