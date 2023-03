Infiltrațiile de apa, cauzate de topirea brusca a zapezii cazute la sfarșitul saptamanii trecute, au facut ca DJ 742, care face legatura cu centrul comunei Roșia Montana, sa se surpe pe o porțiune de circa 10 metri, in urma unei alunecari teren. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a transmis ca de luni, 6 martie […] The post DJ 742, care face legatura cu centrul comunei Roșia Montana, surpat pe o porțiune de 10 metri, in urma unei alunecari de teren first appeared on abrudinfo.ro | stiri abrud | ziar abrud .