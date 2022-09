Stiri pe aceeasi tema

Vestea ca Simona Halep divorțeaza de Toni Iuruc, la mai puțin de un an de la cununia civila, a surprins o lume intreaga.

- Vestea desparțirii dintre Simona Halep și Toni Iuruc este subiect de prima pagina in ziarele de sport – și nu doar in cele din țara noastra. Anunțul a luat prin surprindere toți fanii tenismenei romance. Strainii au ramas, de asemenea, uimiți de separarea dintre cei doi soți. La un an de zile dupa ce…

- Patrick Mouratoglou (52 de ani) a dezvaluit planurile Simonei Halep (30 de ani, 18 WTA) pentru ultima parte a anului 2022. Simona Halep a fost eliminata in semifinalele turneului de la Wimbledon de Elena Rybakina, scor 3-6, 3-6. Dubla campioana de Grand Slam va reveni in circuit pe 1 august, la turneul…

- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon, ca joaca in prezent cel mai bun tenis al sau. “Ma bucur ca sunt din nou in semifinale. Sunt foarte ermotionata. A fost un meci dificil. Am avut insa incredere in mine, am spus ca trebuie sa fiu tare pe picioare.…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a aratat incantata ca a revenit pe arena centrala la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimile turneului de Grand Slam pe iberica Paula Badosa (24 de ani, locul 4 WTA), scor 6-1, 6-2. „Mi-am dorit sa fiu aici (n.r. – pe arena centrala) astazi.…