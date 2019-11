Dana si Ionel Ganea vor ajunge, din nou, in fața magistraților, pentru un nou termen in procesul de divort, in aceasta saptamana.

Golgheterul "Generatiei de Aur", DESFIINTAT in INSTANTA. Probe SOCANTE depuse de sotia care a cerut DIVORTUL

Cancan scrie ca fostul internațional și-ar fi alungat soția, dar și fiica din casa, iar in prezent ar avea o legatura amoroasa cu o alta femeie.

"Habar nu am cu cine traiește. Și chiar nu ma intereseaza, este strict problema lui ce face cu viața personala. Pentru mine este un capitol steril. M-a dat afara din casa. Și pe mine, dar și pe…