Germania a semnat contracte cu Rheinmetall pentru a relua producția de muniție pentru tunurile antiaeriene Gepard pe care le-a livrat Kievului, a declarat marți ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, conform Reuters.

Comunitatile turca si kurda din Germania au lansat campanii de donatii in bani, haine calduroase si paturi pentru victimele seismelor care au devastat luni Turcia si nord-vestul Siriei, relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres.

Presedintele rus Vladimir Putin a criticat Germania pentru ca a furnizat Ucrainei principalele tancuri de lupta Leopard 2, spunand ca este gata sa foloseasca intregul arsenal al Rusiei, potrivit Reuters.

Miniștrii migrației din Uniunea Europeana se intalnesc joi pentru a discuta despre restricțiile privind vizele și o mai buna coordonare in interiorul blocului pentru a putea trimite mai multe persoane fara drept de azil in Europa inapoi in țarile lor de origine, inclusiv in Irak, scrie Reuters.

Germania trebuie sa-si reduca gradual dependenta de China, deoarece distantarea de piata chineza va duce la pierderi de locuri de munca in cea mai mare economie europeana, a afirmat duminica ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters.

Ministrii responsabili cu Pescuitul din cele 27 de state membre UE au aprobat marti cotele de pescuit in Oceanul Atlantic, Marea Nordului, Marea Mediterana si Marea Neagra pentru 2023, precum si pentru anumite stocuri de specii de adancime pentru 2023 si 2024, informeaza AFP.

Ministrul german al Sanatatii, Karl Lauterbach, a semnat o autorizatie ce va permite vaccinului chinezesc anti-COVID-19 Sinovac sa fie importat in Germania incepand de miercuri, insa acest ser va fi administrat doar rezidentilor chinezi care traiesc in aceasta tara, a raportat saptamanalul Der Spiegel,

Politicienii bulgari acuza duplicitatea țarilor din vestul Europei care se comporta cu statele est-europene ca fiind țari „second-hand", dupa ce Țarile de Jos au anunțat ca vor bloca aderarea Bulgariei in spațiul Schengen, conform novini.bg, scrie Rador.