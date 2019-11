Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca pare noua in peisajul autohton datorita vibe-ului tineresc pe care il afiseaza mereu, cantareata Maria Andreea si-a inceput frumoasa cariera muzicala in anul 2010, sub bagheta maestrului Adrian Ordean, unul dintre compozitorii de marca ai muzicii ușoare romanesti.

- Vineri, 8 noiembrie 2019, Ambasada SUA la București și Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) au placerea sa va invite la un eveniment in care doar doua lucruri vor avea importanța: muzica rock și libertatea – proiecția documentarului „Free to Rock” in Amfiteatrul A11 al Universitații de Vest din…

- Cea mai populara trupa de funk și soul din Letonia, Very Cool People susține un turneu in Europa Centrala, iar printre recitalurile incluse in acesta se numara și o oprire la Timișoara. „Suntem foarte bucuroși sa revenim in Ungaria și in Romania in acest an. Ne-au placut foarte mult concerte de anul…

- Cea de-a cincea ediția a sezonului 14 Te cunosc de undeva! a inceput cu o apariție memorabila, Pepe a facut senzație!. Nici unul dintre colegii lui nu se aștepta la o astfel de interpretare. Toți au ramas cu gura cascata cand au auzit felul in care vocea lui Pepe jongleaza pe notele muzicale, incat…

- Cea de-a cincea ediția a sezonului 14 Te cunosc de undeva! a inceput cu o apariție memorabila, Pepe a facut senzație!. Nici unul dintre colegii lui nu se aștepta la o astfel de interpretare. Toți au ramas cu gura cascata cand au auzit felul in care vocea lui Pepe jongleaza pe notele muzicale, incat…

- Episodul cu numarul 26 din seria de evenimente The Session Room, care se desfașoara in Timișoara, aduce in fața melomanilor un amestec de sound-uri diverse care includ felii de beat-uri chill, soul, funk, hip hop, freestyle, bass și alte asemenea arome sonore. Evenimentul va avea loc vineri 4 octombrie…

- Regina muzicii pop și una dintre cele mai bune voci din lume, Celine Dion, vine pentru prima data in Romania, la București! Precizare din partea organizatorilor: «Suntem in discuții cu Primaria Capitalei pentru determinarea locației potrivite pentru acest eveniment de interes național, concertul unei…

- Aerodromul Cioca va deveni, astfel, pentru trei zile, un centru al distracției, culturii, artei și tehnologiei. Festivalul se va desfașura pe o suprafața de 5 hectare, in care se vor regasi cele doua scene de live performances (scena principala și scena tehno), alaturi de zone de recreere…