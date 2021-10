Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit specialiștilor de la Spitalul „Victor Babeș”, cancerul de san nu ține cont de varsta. Se poate dezvolta cancer mamar și la 20, și la 25, și la 30 de ani. In lume, la fiecare 14 minute, o femeie moare din cauza cancerului de san. Iar in Europa, una din opt femei dezvolta o asemenea ... The post…

- Spatiul de libera circulatie ''Schengen nu este functional in acest moment'', a declarat sambata premierul ceh Andrej Babis, intr-un interviu acordat ziarului Pravo, el argumentand ca acordul privind acest spatiu incheiat in anul 1985 nu este in masura, cu membrii sai actuali, sa-si indeplineasca…

- Romania se afla pe primele locuri in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba de munca la gri, adica acea forma prin care angajatorii evita plata integrala a taxelor și a impozitelor pe salariu și incheie contracte de munca pe salariu minim, iar restul banilor sunt dați fara sa fie impozitati.

- CARAS-SEVERIN – Deputatul Romulus Marius Damian (PSD) face o declaratie in legatura cu lipsa de preocupare a guvernantilor inainte de inceperea noului an scolar! Referindu-se la faptul ca nu mai sunt decat trei saptamani pana se deschid scolile, deputatul carasean spune ca elevii asteapta nedumeriți…

- Refugiații afgani din Europa se tem pentru viețile famiilor lor ramase in țara natala cucerita acum de talibani. Sarwar este un tanar afgan de numai 22 de ani, student la o universitate din Suedia. Este in vizita la prieteni in Romania și a acceptat sa ne spuna povestea lui.

- Comisia Europeana așteapta ca țara noastra sa ia masurile urgente și necesare privind colectarea și depozitarea deșeurilor dar și pentru imbunatațirea calitații aerului in București. Oficialii europeni au avertizat Romania inca de luna trecuta ca nu a indeplinit obligațiile privind deșeurile si poluarea…

- Campioni, elite ale sportului ecvestru, din Romania dar și din Austria, Ungaria, Elveția, Germania, Franța iși disputa locul in topul clasamentelor din Europa, dar și la nivel mondial la cel mai mare concurs de atelaje din țara noastra, la Oșorhei.

- Alianța Familiilor din Romania aduna semnaturi pentru o petiție impotriva vaccinarii, susțin ei, prin constrangere a cadrelor medicale din Romania. „Este mai mult decat sinistru și totalitar pentru un stat care se autodefinește ca fiind unul de drept și democratic sa constranga oamenii sa acționeze…