Dispeceratul național de salvare cu drona va fi la Târgu Jiu Serviciul Județean al Salvamont Gorj va coordona Dispeceratul național de salvare cu drona, care va devenit funcțional din luna ianuarie 2022. Deja au fost efectuate incercari și probe ale programului informatic primit de la o companie din Polonia. Programul face o analiza in timp record a imaginilor primite de la drona. Astfel, o ora de filmare cu drona de la o misiune de cautare persoane disparute este analizata in maximum doua minute. In baza analizei, Dispeceratul de la Targu Jiu, care va funcționa in sediul Salvamont Gorj, va stabili alte perimetre de cautare. Vor putea fi prelucrate imagini… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

