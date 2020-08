Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general locotenent Daniel Petrescu, s au intalnit, astazi, la sediul MApN, cu seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA, generalul James C. McConville, si seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA dislocate in Europa, general…

- Seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA, generalul James C. McConville, insotit de seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA dislocate in Europa, general locotenent Christopher G. Cavoli vor veni in Romania.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul…

- Cartierul general al Corpului V al armatei americane va fi instalat in Polonia, a anuntat marti armata americana intr-un comunicat, citat de dpa, urmand ca aceasta structura sa aiba un efectiv de 200 de persoane pe baza de rotatie, anunța AGERPRES.Se preconizeaza ca prima rotatie a personalului…

- Incident, astazi, la Cincu. Un militar a leșinat chiar in vecinatatea zonei in care președintele Klaus Iohannis se afla alaturi de șefii Armatei. Din primele informații se pare ca este vorba de o tanara, cadru militar, care a avut nevoie de asistența din partea SMURD, conform Romania TV.Citește…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, au participat vineri, la Napoli, la ceremonia de predare-primire a comenzii Comandamentului Aliat al Fortelor Intrunite (JFC). In cadrul evenimentului, amiralul James G. Foggo III…

- Fostul comandant al Armatei SUA in Europa, generalul in retragere Ben Hodges, avertizeaza ca plecarea militarilor americani de pe batranul continent este riscanta, intrucat Rusia ar putea profita de discordia din cadrul NATO pentru a-i testa capacitatea de aparare. Romania sau statele baltice ar fi…

- Alte 125 noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Romania in ultimele 24 de ore, au anunțat luni atoritațile, insa din doar 2.915 teste prelucrate. In total, pana luni, in Romania au fost confirmate 20.604 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele…

- Seceta care parjoleste statele din estul Uniunii Europene devasteaza recoltele si agraveaza ceea ce se asteapta a fi cea mai grava recesiune economica pe care o va traversa regiunea de la caderea comunismului, transmite Bloomberg.In unele parti din Romania si Polonia aceasta este cea mai grava…