Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Nanu, omul adus de primarul Dominic Fritz pe functia de director adjunct la Colterm, este incepand de astazi noul director general al societatii. Emil Serpe, cel care conducea societatea de patru ani va prelua postul lasat vacant de Nanu. Consiliul de Administratie al Colterm a decis astazi numirea…

- Dominic Fritz, 38 de ani, și-a publicat declarația de avere pe site-ul Primariei Municipiulului Timișoara, scrie portalul local Opinia Timișoarei. Potrivit sursei citate, primarul USR PLUS este acționar la 11 companii, printre care NetFlix, Samsung, Siemens, Telekom, Visa, Allianz, Amgen, Kapilendo.…

- Vremea sumelor generoase, date de municipalitatea din Timișoara, pentru a ține in viața cluburi sportive profesioniste va incepe, incet, sa dispara. Primarul anunța reorientarea sumelor de la PMT spre infrastructura sportiva și spre sportul de masa și cel juvenil. Intre timp, el cele un control al Curții…

- In cursul zilei de joi, Timișoara a primit din partea guvernului noua milioane de lei pentru a asigura funcționarea peste iarna a societații de termoficare Colterm. Atat președintele CJ Timiș, Alin Nica, dar și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, au anunțat știrea și au prezentat eforturile depuse pentru…

- Fritz s-a testat și a primit rezultat negativ, dar a decis sa se izoleze ca masura de precauție. Lațcau este asimptomatic, iar Șuli are simptome ușoare. ”Nu știm deocamdata sa existe vreo legatura intre cele doua cazuri. In Primarie am stabilit, imediat dupa ce am preluat mandatul, un program de lucru…

- Situația dramatica prin care ar putea trece locuitorii din Timișoara, anunțata de primarul Dominic Fritz pe Facebook. Criza locuitorilor din Capitala s-ar putea repeta și in cazul timișorenilor, anul acesta. Ei ar putea ramane fara apa calda și caldura, in toiul iernii din cauza datoriilor istorice…

- Din partea judetului Timis au semnat Alin Nica - presedintele Consiliului Judetean si Dominic Fritz, primarul Timisoarei. Din partea judetului Caras - Severin, au semnat protocolul Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean si Ioan Popa, primarul municipiului Resita. "Am ales acest moment intentionat…

- Gradina Zoologica din Timisoara se va inchide, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu un pui de cerb, bolnav, foarte slab, iar oamenii s-au revoltat afirmand ca animalele nu sunt ingrijite corespunzator. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, intr-o conferinta…