Directorul general al CFR Călători: Nu are nicio legătură evenimentul…

Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a afirmat ca accidentul feroviar de la Galati, de la sfarsitul saptamanii trecute, nu are nicio legatura cu cel de la Rosiori, precizand ca acolo a fost vorba de eroare umana. El a mentionat ca, in ultimii 30 de ani, CFR Calatori a avut buget de supravietuire, nu buget de dezvoltare. Traian Preoteasa a fost intrebat, luni, la Prima News, despre accidentul feroviar de la Galati. “Nu are nicio legatura cu evenimentul de la Rosiori. Evenimentul de la Rosiori a fost o eroare umana. Aici nu pare a fi o eroare umana, dar dam voie comisiei sa faca…