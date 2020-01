Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat vineri ca economia globala risca o revenire a Marii crize economice, alimentata de inegalitati sociale si de instabilitatea sectorului financiar, relateaza The Guardian, citat de News.ro.

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, l-a avertizat marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov in legatura cu orice ingerinta in alegerile ce vor avea loc in SUA in 2020, transmite AFP. 'In problema ingerintelor in afacerile noastre interne, am fost clar: este inacceptabil',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca, in discutia avuta in ajun cu omologul sau american Donald Trump la Casa Alba, a exclus renuntarea la achizitia sistemului de aparare antiaeriana rusesc S-400, transmite dpa, potrivit Agerpres.'Este exclus sa abandonam S-400 si sa ne…

- Curtea suprema din Israel a validat demersul autoritaților israeliene de a-l expulza pe Omar Shakir, directorul local al organizației responsabile cu monitorizarea respectarii drepturilor omului Human Rights Watch, acuzat ca ar fi promovat boicoturi in favoarea palestinienilor, scrie The Guardian,…