Stiri pe aceeasi tema

Compania militara privata "Wagner" a inceput sa recruteze detinuti care sufera de boli infecțioase, in special HIV și hepatita C - potrivit Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, relateaza Rador.

Sirenele de raid aerian au rasunat in toate regiunile Ucrainei, miercuri, in jurul orei 13:20 - transmite Ukrainska Pravda. La Kiev, alerta de raid aerian a fost activata la ora 12:50. Sirenele de raid aerian au rasunat inclusiv in vestul tarii, in regiunile Lviv si Transcarpatia.

Rachetele rusești au bombardat peste 40 de orașe și localitați ucrainene, au anunțat joi oficiali, dupa ce o rezoluție a Adunarii Generale a ONU a calificat drept "ilegala" anexarea de catre Moscova a teritoriului ucrainean, iar aliații Ucrainei s-au angajat sa acorde mai mult ajutor militar.

Ministrul de externe al Franței face marți o vizita neanunțata la Kiev in semn de solidaritate cu Ucraina, potrivit CNN.

Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat intr-un interviu pentru RBC-Ucraina ca nu dorește sa prezica data incheierii razboiului dar este convins ca dupa alte cateva victorii, chiar mici, ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe front, rușii vor incepe sa fuga.

Direcția de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina a transmis miercuri ca armata rusa iși muta avioane si elicoptere aflate in Crimeea ocupata, dupa o serie de explozii produse la baze militare ruse din peninsula anexata, potrivit agentiei de presa Unian.

Sistemele de aparare aeriana rusești au interceptat 17 obuze ale sistemului de rachete cu lansare multipla HIMARS in regiunile Herson și Zaporojie, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii prin vocea lui Igor Konașenkov.

Un analist militar rus a declarat in direct la TV ca premierul ungar Viktor Orban va trebui sa decida „in urmatoarele luni" daca vrea sa anexeze teritoriile ucrainene ce conțin etnici maghiari.