- ”Este prima mea iesire ca ministru al Transporturilor si era normal sa ajung in Timisoara si nu e vorba ca sunt subiectiv, ci ca stiu ca Timisoara a avut intotdeauna marea suferinta a lipsei infrastructurii. Am avut o intalnire cu o parte din structurile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, l-a luat in vizor pe directorul general al Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, Dorel Gradinaru, de a carui activitate nu este mulțumit. „Am avut o discuție cu domnul director al Aeroportului apropo de modul in care e gestionata activitatea…

- Venit la Timisoara in calitate de ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu a afirmat ca se va preocupa personal de stadiul lucrarilor la Centura de Sud. Chiar si astazi el va face o vizita pe acel santier. Noul ministru al Tranporturilor, Sorin Grindeanu, a ajuns astazi la Timisoara, la doua zile…

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, a spus ca are mari semne de intrebare ca segmentul de Autostrada Sebeș - Turda va fi dat in folosința.”Din informațiile pe care le am in acest moment vorbim de posibilitatea de a da 7 km de autostrada in folosința pe trosonul Targu-Mureș-Ungheni.De…

- Programul audierilor miniștrilor din Guvernul PSD - PNL - UDMR arata ca discuțiile din Comisiile de Specialitate vor fi deschise miercuri, 23 noiembrie, la ora 10.00, de Lucian Romașcanu (Cultura), iar ultimii miniștri audiați vor fi Vasile Dincu (Aparare), Gabriela Firea (Familie) și Daniel Cadariu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Romania TV, ca foștii premieri Sorin Grindeanu și Mihai Tudose ar trebui sa intre in Guvern pentru ca „nu mai avem timp sa inventam oameni in actul de guvernare”. „Mi-as dori ca fostii premieri, oameni cu expertiza, și Sorin Grindeanu și Mihai…

- Octavian Berceanu a fost eliberat luni din funcția de comisar general al Garzii de Mediu, potrivit unui ordin semnat de premierul Florin Cițu. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Berceanu era ultimul dintre secretarii de stat propuși de USR-PLUS ramas in funcție. ”Mulțumesc colegilor din…

- Aeronava, Airbus 321, a aterizat pana la urma in conditii de siguranta, in ciuda faptului ca sistemul de navigatie era defect. Aterizarea s-a facut manual, ne-au declarat surse din cadrul Aeroportului, pilotul fiind nevoit sa se bazeze pe datele vizuale si cele din comunicatia cu turnul si mai putin…