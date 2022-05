Stiri pe aceeasi tema

- Primul proiect de foraj in apele de mare adancime din Marea Neagra ar putea fi grabit, in contextul in care criza gazelor naturale se agraveaza in Europa, a declarat pentru Bloomberg un director de la Romgaz, unul dintre partenerii implicati in proiectul Neptun Deep, scrie Agerpres . Romgaz SA, care…

- Romania ar putea accelera primul sau proiect de foraj in apele de mare adancime din Marea Neagra, pe fondul crizei de gaze naturale in Europa, a declarat pentru Bloomberg un director de la Romgaz, unul dintre partenerii implicati in proiectul Neptun Deep.

- Potrivit unor surse, Adunarea Generala a acționarilor Romgaz a dat unda verde pentru cumpararea acțiunilor subsidiarei ExxonMobil din Romania.Aceasta din urma deține 50% din proiectul Neptun Deep, care vizeaza exploatarea gazelor de mare adancime.Urmatorul pas este ca Romgaz și Petrom sa dea impreuna…

- Potrivit unor surse, Adunarea Generala a acționarilor Romgaz a dat unda verde pentru cumpararea acțiunilor subsidiarei ExxonMobil din Romania.Aceasta din urma deține 50% din proiectul Neptun Deep, care vizeaza exploatarea gazelor de mare adancime.Urmatorul pas este ca Romgaz și Petrom sa dea impreuna…

- Rusia a anunțat țaierea gazelor pentru Polonia și Bulgaria , ca urmare a faptului ca plațile nu au fost facute in ruble, conform mecanismului anunțat de președintele Vladimir Putin. Prețul gazelor pentru Europa a crescut cu pana la 17%, pe masura ce traderii au inceput sa analizeze efectele taierii…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni impuse Rusiei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni care ar urma sa fie impuse Rusiei, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Unele tari membre ale Uniunii Europene…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni impuse Rusiei, transmite Bloomberg.