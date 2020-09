Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut cu jumatate mld. euro in primele 7 luni și se apropie de 10 mld. euro Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sapte luni ale anului, la 9,990 miliarde de euro, in crestere cu 481,4 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie -…

- "Dorim sa aducem cateva lamuriri legate de activitatea din ultima perioada si mai ales legate de schemele de sprijin si de compensare a pierderilor pentru producatorii agricoli si pentru fermieri. (...) Pentru despagubirile fermierilor care au fost afectati de seceta pedologica - 1,088 miliarde lei.…

- Preturile mondiale la alimente au crescut in august pentru a treia luna consecutive. Cerealele, uleiurile vegetale si zaharul s-au scumpit cel mai mult Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna august, pentru a treia luna consecutiv, a anuntat joi Organizatia Natiunilor…

- In județul Alba, rata de mortalitate cauzata de virusul COVID-19 este de 4, 67 %, comparativ cu 8, 64 % media pe țara, potrivit informațiilor furnizate de DSP Alba. Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a declarat ca un factor determinant pentru o rata de mortalitate scazuta este o testare masiva…

- Cererea foarte ridicata de teste COVID Cererea de teste COVID este mare în aceasta perioada din partea celor care se pregatesc sa plece în vacanța în state care cer o astfel de analiza sau la munca în strainatate. În județul Arad, de exemplu, cu toate ca laboratoarele…

- Efectele pandemiei care a trimis angajații sa lucreze de acasa incep sa se simta pe piața cladirilor de birouri. Cererea scade, rata de neocupare va urca pana la sfarșitul anului Cererea pentru inchirierea de spatii de birouri s-ar putea diminua in perioada urmatoare, la fel ca si presiunea pe chirii,…

- Noile spatii de birouri livrate in prima jumatate a anului au fost de aproape 105.000 de metri patrati, dar cererea totala in Bucuresti a scazut cu aproape 28%, pana la putin peste 124.000 de metri patrati, arata un studiu Colliers International, publicat luni. In acelasi timp, cererea…

- Fermierii din judetul Olt au recoltat graul de pe o suprafata de 125.000 de hectare, obtinand o productie medie de 4,2 tone pe hectar si o productie totala de 525.000 de tone, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Gabriela Andronie. Aceasta a precizat luni, pentru…