Diplomaţi americani de la Viena acuză simptome similare ''sindromului Havana''; Austria şi SUA anchetează cazurile Austria si SUA au anuntat sambata ca ancheteaza asupra problemelor de sanatate cu care se confrunta diplomati si alti responsabili americani de la Viena, care acuza simptome similare "sindromului Havana", informeaza AFP. In mai, mai multi senatori americani au declarat ca guvernul ancheteaza asupra unei aparente cresteri a cazurilor de atacuri misterioase impotriva unor oficiali americani in lume, in conditiile in care noi informatii au dezvaluit incidente susceptibile de a avea consecinte neurologice. Aceste atacuri au cauzat diverse stari de rau si chiar leziuni cerebrale unor diplomati si agenti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Austria si SUA au anuntat sambata ca ancheteaza asupra problemelor de sanatate cu care se confrunta diplomati si alti responsabili americani de la Viena, care acuza simptome similare "sindromului Havana", informeaza AFP, potrivit Agerpres. In mai, mai multi senatori americani au declarat ca guvernul…

- Guvernul SUA investigheaza imbolnavirea mai multor angajați și diplomați de la ambasada sa din capitala Austriei, Viena. Peste 20 de oficiali au raportat simptome similare cu „sindromul Havana”, o boala misterioasa, de cand președintele american Joe Biden a preluat mandatul, in ianuarie, relateaza BBC.

- Cuba, al carei sector biotehnologic a exportat vaccinuri timp de decenii, are cinci seruri anti-Covid candidate in testare, dintre care doua – Soberana 2 si Abdala – se afla in faza finala. „In cateva saptamani, ar trebui sa avem rezultatele pentru eficacitatea celor trei doze si ne asteptam sa fie…

- Potrivit a doua surse informate cu privire la incidente, doi oficiali ai Casei Albe au avut simptome neurologice si senzoriale de tipul asa-numitului„sindrom Havana”, care a afectat personal diplomatic american din strainatate. Ambii le-au experimentat in preajma portilor de la complexul Casei Albe,…

- Politia ancheteaza mai multe atacuri care au avut loc in noaptea de marti spre miercuri la sinagogi din vestul Germaniei si care ar putea avea legatura cu actuala criza din Israel, transmite EFE. Potrivit politiei, au fost incepute proceduri impotriva a 13 persoane care sunt banuite ca…

- Reprezentantii AUR sustin ca deputatul PNL Alexandru Muraru "denunta fapte care nu exista" si il acuza ca lanseaza "atacuri furibunde asupra singurului partid ce reprezinta in mod autentic vocea si aspiratiile natiunii romane". Acestia ii cer lui Muraru "sa-si retraga cu celeritate afirmatiile mincinoase…

- Daniel Pavel este prezentatorul concursului „Survivor Romania” . Acesta a dezvaluit acum motivul pentru care s-a mutat in Austria in urma cu cinci ani, de ce a plecat din țara și ce face acolo. Locuiește impreuna cu iubita. Prezentatorul emisiunii concurs difuzata pe Kanal D s-a mutat in Austria in…

- Deputatul liberal Daniel Gheorghe anunța pe pagina sa ca Senatului Romaniei a respins propunerea legislativa inițiata de 11 deputați PNL privind repatrierea moaștelor Sfinților Marturisitori Ardeleni care s-au savarșit din viața departe de casa, in inchisoarea Kufstein din Munții Tirolului, Austria.…