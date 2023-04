Dinții perfecți: ce trebuie sa faci pentru o dantură fără cusur Cu toții ne dorim sa avem dinți perfecți pentru ca vedem acest model peste tot in jur, la celebritați și vedete, ca simbol al sanatații și frumuseții. Din fericire exista numeroase tratamente și opțiuni de ingrijire a dinților care te ajuta sa ai zambetul perfect așa cum visezi. Acestea includ fie trucuri și sfaturi de zi cu zi, fie proceduri cosmetice, cum sunt fațetele dentare, albirea sau indreptarea dinților cu Invisalign sau alt tip de aparat dentar. Ce inseamna zambet perfect Multe persoane se intreaba cum ar trebui sa arate dinții fara cusur, ce nuanța de alb sa aiba,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Știm ce inseamna un zambet frumos pentru increderea in sine și pentru o prima impresie buna. Insa daca dinții nu sunt in starea pe care ți-o dorești ca aspect sau culoare, sau poate sunt ciobiți, crapați sau strambi, poți opta pentru fațetele dentare. Ce sunt fațetele dentare Daca iți dorești zambetul…

- Peste 10% din consumul de energie din locuinta este generat de masina de spalat si de uscatorul de rufe. Baia este unul dintre locurile din casa preferate de romani pentru amplasarea masinilor de spalat, dar si pentru relaxare, daca ne gandim la o baie fierbinte la finalul unei zile grele. Ne bucuram…

- Peste 10% din consumul de energie din locuinta este generat de masina de spalat si de uscatorul de rufe. Incarcarea completa a masinii si spalarea cu apa la temperatura de 30°C reduc semnificativ consumul de energie. Uscatoarele de rufe consuma intre 1 si 3 kWh per incarcare. Baia este unul dintre locurile…

- Peste 10% din consumul de energie din locuinta este generat de masina de spalat si de uscatorul de rufe;Incarcarea completa a masinii si spalarea cu apa la temperatura de 30°C reduc semnificativ consumul de energie;Uscatoarele de rufe consuma intre 1 si 3 kWh per incarcare; Baia este unul dintre locurile…

- Fie ca vorbim despre mame, bunici, surori sau vecine, fiecare femeie trebuie sa fie rasplatita cu ocazia zilei de 8 martie. Un gest atent, un mic dar și poate niște flori, toate acestea ii pot face ziua mult mai frumoasa. Se apropie aceasta data și ești in impas, in incercarea de a alege cele mai potrivite…

- Anul 2023 a debutat in țara noastra cu temperaturi-record pentru aceasta perioada, dar și fara zapada, insa meteorologii ne avertizeaza ca iarna este departe de a se fi incheiat. Cuprins: Trucuri anti-alunecare Poarta incalțaminte cu talpa antiderapanta Mergi incet, cu pași mici Folosește branțuri antiderapante…

- Secretul este unul mult mai simplu și mai la indemana. Capacitatea de a-ți pastra casa perfect ordonata și curata ține doar de obiceiurile banale de zi cu zi, pe care trebuie sa le inveți și sa ți le impui.Iata cateva trucuri care te ajuta sa ai locuința impecabila zi de zi:Exista o diferența intre…

- COTAR, APTE2002 , APULUM cere in continuare o intervenție de urgența in sensul plafonarii prețului polițelor RCA, pentru a nu se crea aceeași situație ca in cazul falimentului City Insurance, spre care ne indreptam cu pași mari. Sectorul de autoritate din cadrul ASF care se pretinde supraveghetorul…