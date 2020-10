Dinamo – „U“ Craiova 0-1 / „Câinii“ urlă după arbitrajul lui Fesnic Infrangerea suferita duminica seara, pe Arena Naționala, 0-1 cu Universitatea Craiova , i-a innebunit pe cei de la Dinamo. Gruparea din Capitala a ajuns iarași in hora retrogradarii, in ciuda investițiilor facute, iar ținta „cainilor“ a fost arbitrajul lui Horațiu Fesnic. „Nu sunt mulțumit de jocul echipei. Poate cel mai slab de la meciul cu Chindia. Am facut un meci slab, n-am avut prospețime, viteza de joc. Penaltiul dat impotriva noastra parca ne-a facut sa avem plumb in picioare, n-am mai avut limpezime in idei. Aveam așteptari mai mari de la jucatorii tehnici, ma așteptam la mai mult de la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus in Capitala, cu 1-0, in fața lui Dinamo și iși continua parcursul perfect. La finalul intalnirii, tehnicianul Științei, Cristiano Bergodi, și-a spus concluziile vizavi de joc și a analizat anumite aspecte ale echipei sale. „Se poate spune ca a fost o victorie italieneasca,…

- 30 de percheziții au avut loc joi in București și județele Ilfov, Vaslui și Brașov, intr-un amplu dosar in care sunt implicați și polițiști. Gruparea se ocupa de proxenetism, camata, spalare de bani, dar controleaza și cluburi de noapte din Capitala și vinde la prețuri mari maști și dezinfectanți. Procurorii…

- Situația este alarmanta in Capitala pentru ca spitalele destinate pacienților cu Covid-19 sunt pline. Conform Digi24 , spitalele Covid din București sunt pline, iar la Terapie Intensiva nu mai sunt locuri. In țara, in prezent sunt peste 13.000 de paturi in secțiile care trateaza persoane infectate cu…

- Pana la ora 12.00 prezența la urne la nivel național, la alegerile locale a fost de 15,69%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC).In municipiul Bucuresti au votat 220.981 de persoane, reprezentand 12,14% dintre alegatorii din Capitala. Bucureștiul este momentan…

- Pana astazi, 18 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 110.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Demn de știut: 88.235 de pacienți au fost declarați vindecați pana in prezent.

- CFR Cluj (antrenor, Dan Petrescu) Sosiri: Debeljuh (FC Hermannstadt), Balgradean (FCSB), Kontoes (Academica), Butean (Medias), Radu (Poli Iasi), Mailat („U"Cluj), Pascanu (Voluntari) Plecari: Arlauskis (Al Shabab, Arabia Saudita), Fernandez (Sepsi), Cr. Manea, Tucudean. CSU Craiova…

- Rezultatele de miercuri: Dinamo - Viitorul 1-1, Sepsi - Clinceni 1-0, Hermannstadt - Poli Iași 2-2, Chindia - Voluntari 2-0. Dinamo mai avea 5 restanțe de jucat, „cainii" nu vor putea sa le dispute, dupa ce FRF a decis ca barajul de promovare/menținere in Liga 1 sa se joace pe 9 și 12 august.…

- Azi, de la ora 17:00, este programata ultima etapa din play-out-ul Ligii 1, urmand a se juca patru meciuri. Dinamo – Viitorul, Hermannstadt – Poli Iași, Sepsi – Clinceni și Chindia – Voluntari se joaca in același timp și vor fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.ro Situația in play-out-ul din Liga 1 e una complicata.…