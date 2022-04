Dinamo – FC U Craiova 1948 1-2. Oltenii au dat lovitura în prelungiri (Video) Dinamo a fost invinsa, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-2, de FC U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a patra a play-out-ului Ligii 1. Alb-roșii au deschis scorul in primul minut de joc, prin Irobiso din centrarea lui Jonathan Rodriguez. In minutul 26, oaspeții au fost aproape de gol prin Van Durmen, cand acesta a șutat in bara. Gruparea olteana a egalat in minutul 50, prin Huyghebaert. Acesta a inscris cu un șut de la marginea careului. Campagno a marcat golul victoriei in primul minut al prelungirilor. Dinamo ocupa locul 14, cu 13 puncte, iar FC U Craiova e oe 11, cu 25 de puncte. Au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

