Din toamnă, Băile Sărate de la Ocna Mureș vor primi din nou turiști Investiția de peste 6.000.000 de euro, „Baile Sarate”, simbolul orașului Ocna Mureș timp de aproape 100 de ani, vor primi din nou turiști, la toamna, dupa mai bine de doi ani de lucrari de restaurare. Viitoarele bai sunt rezultatul unui parteneriat dintre Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș, pentru revigorarea din punct de vedere turistic, balneo-climateric și nu in ultimul rand economic a orașului Ocna Mureș. Complexul din Alba se intinde pe mai bine de șase mii de metri patrați, are mai multe bazine, dar și sali de tratament și cabinete pentru recuperare. In vremuri demult… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresinfo.ro

