Stiri pe aceeasi tema

- O ampla retrospectiva dedicata renumitei case de moda Dior va fi pusa in scena in 2019 la Victoria & Albert Museum din Londra, dupa succesul unei expozitii similare desfasurate recent la Paris.

- Activiști din toata lumea s-au mobilizat zilele acestea intr-o incercare disperata de a salva de la moarte o tanara de 19 ani din Sudan. Fata a fost obligata de familie sa se casatoreasca la varsta de 16 ani, numai pentru a fi violata de soțul ei, cu ajutorul rudelor lui. Tanara de 19 ani din […] The…

- Rodica Paleologue, o romanca in varsta de 60 de ani, stabilita de mai bine de 30 de ani la Paris, face furori in lumea modei internaționale. A inceput sa lucreze ca manechin senior in urma cu șapte ani, iar de atunci face fotografii și defileaza pentru cele mai importante case de moda. Celebrul manechin…