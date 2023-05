Stiri pe aceeasi tema

- Invitata ediției din aceasta seara a emisiunii „Reteaua de Idoli“, difuzata la TVR 2, de la ora 21.00, Carmen Tanase a vorbit despre parcursul sau artistic și despre cei peste 40 de ani de cariera. Pasiunea actritei Carmen Tanase pentru scena este binecunoscuta. Cu toate acestea, in tinerete visa sa…

- De Paște, temperaturile se vor incadra in normalul perioadei in jumatatea estica a țarii și vor fi mai mici cu pana la un grad fața de media multianuala (calculata pentru perioada 2003-2022), in jumatatea vestica a țarii. In jurul acestei date, media temperaturilor din ultimii 20 de ani s-a situat intre…

- Daciana Sarbu recunoaște ca incearca, pe cat posibil, sa se imparta intre viața de familie și cariera. Soția lui Victor Ponta deține o afacere cu prajituri, care ii ocupa mare parte a timpului, dar este și mama.

- Vremea se incalzește pana duminica, dar sunt anunțate ploi și furtuni. Prognoza ANM pentru urmatoarele trei zile, in țara De joi, 30 martie, vremea incepe sa se incalzeasca. Temperaturile vor urca pana la valori de 20 de grade, insa sunt anunțate și ploi sau chiar furtuni in unele zone. In județul Alba,…

- Iarna a pus astazi stapanire pe intreaga țara. De joi, meteorologii anunța schimbarea vremii. Temperaturile incep sa creasca, iar in sud-estul țarii vor ajunge la 16 grade Celsius. Precipitațiile insa vor fi in extindere. Miercuri, 30 martie, vremea va fi mult mai rece decat ar fi normal la aceasta…

- Vremea va fi neobișnuit de calda in acest weekend in sudul și estul țarii. Temperaturile vor ajunge la amiaza și la 25 de grade Celsius. Temperaturile vor scadea insa brusc la inceputul saptamanii viitoare. Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat pentru Digi24 ca de luni, aerul tropical din nordul Africii…

- Nu putem spune ca vom ramane cu valori termice chiar peste normele perioadei in mod constant, transmit meteorologii, insa in primele zile ale saptamanii viitoare insa, ne așteptam la 23 de grade in termometre. Vor mai exista alternante de la o zi la alta, insa cel putin pe parcursul saptamanii viitoare…

- Judetul Neamt se afla si astazi, 27 februarie, sub cod galben de ninsoare si vant. Rafalele de aseara au lasat 8.458 de familii fara curent, dupa ce 5 linii aeriene de electricitate si 110 puncte de transformare au fost afectate partial. Interesant este ca, potrivit raportului trimis de Del Gaz Grid…