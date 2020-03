Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul judetean Calarasi a anuntat ca incepand de luni, 9 martie, elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14 – Bunastarea animalelor, care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile…

- Sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 – „Bunastarea animalelor” din pachetul „Plati in favoarea bunastarii pasarilor” se desfasoara in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Fermierii romani pot depune pana la data de 16 decembrie 2019, inclusiv, cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2020, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. „Avand in vedere ca ultima zi de primire a cererilor initiale…