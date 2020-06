Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de negocieri, o noua companie aeriana va incepe sa opereze de pe Aeroportul din Bacau. Astfel, Wizz Air este cea de-a doua companie care va transporta calatori de la și spre Bacau. Zborurile vor fi valabile din 29 octombrie, compania venind inclusiv cu prețuri extrem de atractive, care…

- Saptamana viitoare, Comisia Europeana deschide cea de-a patra sesiune din programul WiFi4EU, inițiativa care se adreseaza, in special administrațiilor locale, bibliotecilor sau centrelor de sanatate etc. Programul WiFi4EU este implementat cu ajutorul unor proceduri simple și nebirocratice – depunerea…

- In aceasta perioada dificila, in care izolarea sociala și anxietatea provocata de avalanșa de informații referitoare la infecția cu noul coronavirus pot reprezenta factori majori de stres, in special pentru persoanele varstnice, echipa de specialiști ai Crucii Roșii Bacau, formata din asistent social…

- La ceas aniversar, in ziua implinirii a 66 de ani de viața, IPS Parinte Arhiepiscop Ioachim a solicitat alcatuirea unui raport sinteza privind activitațile de asistența sociala și socio-medicala, in contextual pandemiei cu noul tip de coronavirus (COVID-19). Acesta prezinta modul in care Arhiepiscopia…

- Crucea Roșie Bacau a donat astazi catre Spitalul Județean Bacau un frigider și o mașina de spalat cu uscator, foarte utile in aceasta perioada dificila. Acestea au fost primite de la Compania Arctic, care sprijina, astfel, lupta impotriva crizei generate de coronavirus. Serviciul de Ambulanța al Crucii…

- Golgheterul Aerostarului și colegii sai de echipa se pregatesc individual, in auto-izolare la domiciliu, in speranța ca pandemia va trece și se va putea relua campionatul Ligii a III-a. Greu departe de teren Cat de multe lipsesc! Și cat de mult le lipsesc! Le lipsesc, inainte de toate, meciurile. Imbrațișarile…

- Politia Romana aniverseaza, la data de 25 martie a.c., 198 de ani de atestare documentara. Alegerea datei de 25 martie este legata de simbolul creștin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Romane. Anul acesta, in contextul masurilor…

- Achiziționarea de paturi echipate corespunzator pentru activitatea de Anestezie și Terapie Intensiva (ATI), care sa intre in dotarea Spitalului Județean de Urgența (S.J.U.) Bacau, este obiectul unui proiect de hotarare a Consiliului Județean Bacau, inaintat de grupul consilierilor PNL, in cadrul ultimei…