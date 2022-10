Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a renuntat astazi si la serviciile fotbalistului bulgar Anton Karacianakov. Iata anuntul clubului: Multumim, Anton Karachanakov! "Contractul mijlocasului bulgar cu Poli Iasi a fost reziliat, pe cale amiabila. Venit in vara in Copou, Anton Karachanakov a evoluat in 4 meciuri oficiale…

- Politehnica Iasi ar trebui sa-si faca vestiare de dimensiunile celor existente in fotbalul american! Poli a ajuns la o cifra incredibila atat in ceea ce priveste numarul componentilor lotului, peste 30, cat si al antrenorilor. Incepand din aceasta saptamana, stafful tehnic al echipei de seniori cuprinde…

- Banatenii, care au vrut sa se retraga din campionat din cauza problemelor financiare, au dat patru goluri in opt meciuri si se afla pe un loc ce duce in Liga a III-a. Maine se pleaca spre Timisoara, cu halta la Alba Iulia. Prezenta lui Vasvari pe teren este incerta. Politehnica Iasi continua sa ruleze…

- La Dumbravita, politicianismul bate familia si performanta sportiva! Consilierul local UDMR, Arpad Miklos, s-a opus unei rectificari bugetare, prin care Consiliul Local ar fi crescut cu 160.000 de euro bugetul echipei CSC Dumbravita. In echipa care activeaza in esalonul secund joaca si fiul UDMR-istului,…

- "Fotbalul nu este o chestiune de viata si de moarte. E mai mult decat atat!" spunea legendarul fost manager al lui Liverpool, Bill Shankly. In opinia multora, scotianul care i-a condus 15 ani pe "cormorani" s-a inselat, fotbalul fiind mai putin important decat viata unui om. De aceea, pentru multi,…

- Timisenele ramase in competita K.O., ambele din „B”, si-au aflat ziua si ora disputarii partidelor in unica mansa pentru intrarea in faza grupelor din Cupa Romaniei. Atat Ripensia – U Craiova 1948, cat si Dumbravita – Poli Iasi se disputa marti, 27 septembrie, dupa masa. Jocurile celor doua chiar se…

- Marți a inceput turul 3 al Cupei Romaniei, faza in care intra in competiție echipele din Liga 2. Cu o singura excepție, echipele din Liga 2 care au evoluat marți au reușit sa treaca mai departe, fiind vorba despre Ripensia Timișoara, CSC Dumbravița, CSM Slatina și Chiajna, ultima avand nevoie de lovituri…

- Politehnica Iasi debuteaza astazi pe teren propriu in noul campionat. De la ora 11:00, formatia pregatita de Claudiu Niculescu se va confrunta cu modesta grupare Viitorul Pandurii Targu Jiu. Desi oaspetii au pierdut in prima runda acasa in fata unei echipe comunale, CSC Dumbravita, antrenorul gazdelor,…