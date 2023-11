Stiri pe aceeasi tema

- Vinerii, 8 septembrie, este marcata Nasterea Maicii Domnului, in calendarul ortodox si greco-catolic si Nasterea Sfintei Fecioare Maria, in cel romano-catolic. Numita popular si Sfanta Maria Mica, este prima mare sarbatoare a Noului An Bisericesc inceput la 1 septembrie, iar cifra 8 simbolizeaza vesnicia,…

- Horoscopul zilei ne da o veste buna: Venus se va transforma direct in Leu, trezindu-se dintr-o faza retrograda de sase saptamani si readucandu-i magia la viata. In sfarsit, este timpul sa obtinem ceea ce ne dorim.Horoscop zilnic BERBEC Poti fi mult mai atractiv decat esti constient si o influenta astrala…

- In cursul acestei seri am primit de la „Primaria Municipiului Arad, prin Direcția Generala Poliția Locala” un „drept la replica”. In publicam, dar nu pentru... The post Am primit un drept la replica de la Poliția locala Arad. Nesemnat, neinregistrat appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Un barbat care lua cina cu soția lui s-a infuriat pe ospatarița care i-a servit dupa o remarca nepotrivita a acesteia la finalul mesei. Drept consecința, clientul a refuzat sa-i dea bacșiș și i-a lasat un mesaj plin de venin pe nota de plata.