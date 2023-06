Din ce câștigă astăzi Oana Sîrbu, fetița teribilă a cinematografiei românești de odinioară Candva adolescent teribila a cinematografiei romanești, Oana Sirbu se bucura astazi de o virsta a implinirii și respectul publicului. In special pentru rolul din cele mai populare și frumoase filme despre adolescenți din anii ’80. Dana din ”Liceenii” (succes cinematografic urmat de ”Extemporal la Dirigenție” și ”Liceenii Rock’n’ Roll”) a implinit 55 de ani și, incredibil, pastreaza pe chip aceeași candoare a adolescenței sale din perioada cand era ”iubita” lui Mihai (Ștefan Banica Jr.), in pelicula lansata in urma cu 37 de ani. Deși parca timpul s-a oprit in loc in fața zambetului sau neschimbat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

