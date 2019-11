Stiri pe aceeasi tema

- Din cand in cand apare din nou discuția despre Educație și despre cum actualele programe de invațamant terorizeaza bieții elevi, cum au ei prea multe ore și cum ar fi mai bine sa simplificam materia ca și așa nu le folosește la nimic. Mamici hotarate bat cu pumnul in masa și se plang ca odraslele […]…

- Ediția din acest an a Balului bobocilor, desfașurata joi seara in incinta Tteatrului de Vara, „Radu Beligan” din Bacau, a avut ca tema modul cum te prezinți la o petrecere. Mai pe scurt: „Guess who’s in the house”. Fiecare pereche, din cele zece care au urcat pe scena, și-a ales ținuta și atitudinea…

- Distrug viața tinerilor și copiilor noștri, ii lasa fara energie, fara viitor, se substituie proiectelor de succes, ii fac orbi fața de bucuriile firești ale varstei, le paralizeaza voința, le anihileaza personalitatea. Ii transforma in Nimeni. Drogurile, despre ele e vorba. Exista instituții publice…

- La acest scrutin, depunerea buletinelor de vot la Biroul Electoral Județean (BEJ) s-a facut fara nervi, jigniri, imbranceli, acuzații la adresa autoritaților sau a colegilor. „Predarea-primirea buletinelor de vor și a materialelor s-a desfașurat in baza unei programari pe ore a unitaților administrativ-teritoriale…

- Politistii au depistat si identificat un barbat, de 35 de ani, care ar fi provocat accident si ar fi parasit locul faptei. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 07 noiembrie a.c., in jurul orei 23.40, Politia municipiului Bacau a fost sesizata cu privire la faptul ca ar fi avut loc […]…

- Respinsa la ședința ordinara de la finele lunii trecute, noua organigrama a Primariei Bacau a fost introdusa pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local programata pentru data de vineri, 8 noiembrie. Noua organigrama desființeaza mai multe direcții din Primarie, reorganizeaza o serie…

- Asociația „Liber la Educație, Cultura și Sport” București, in parteneriat cu Ministerul Culturii și Identitații Naționale, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa”, Institutul Cultural Roman și Universitatea Naționala de Arte București, a organizat cea de-a treia ediție a proiectului cultural-educativ…

- Fosta centrala termica a hotelului „Venus” din stațiunea Slanic-Moldova a devenit galerie pentru tineri artiști din Islanda și Romania, care expun aici, in cadrul proiectului de rezidența artistica internaționala „In Context”, aflat la ediția cu numarul trei, intitulata „Compost”. Aceștia, impreuna…