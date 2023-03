Dimensiunea șpăgii la ADS: 350.000 de euro pentru o arendă în județul Giurgiu Ionel Marius Nuța, director in cadrul Agenției Domeniului Statului ar fi cerut șpaga 350.000 de euro de la un om de afaceri pentru „a-l ajuta” pe acesta din urma sa incheie cu ADS un contract de arenda pentru o suprafața de 650 ha de teren agricol, situat intr-o comuna din județul Giurgiu, conform DNA. In contul aceleiași sume de bani, inculpatul i-ar mai fi promis omului de afaceri ca il va sprijini sa concesioneze respectiva suprafața de teren pe o perioada de 20 de ani, cu posibilitatea prelungirii pe inca 10 ani. Mai jos va prezentam comunicatul DNA: ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

