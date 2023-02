Digitalizarea Reşiţei prin proiecte PNRR RESITA – Municipalitatea obtine 2.558.500 euro, maximul pentru sisteme inteligente de management urban. Bani cu care va fi implementat un sistem de cantarire in miscare a autovehiculelor, respectiv vor fi achizitionate solutii pentru parcari inteligente si sisteme de taxare pentru transportul public! In primul caz, este vorba despre instalarea la toate intrarile in oraș de echipamente video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare și de senzori pentru cantarirea automata a autovehiculelor. Sistemul va putea face clasificarea autovehiculelor și cantarirea acestora in mers, iar pentru cele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

