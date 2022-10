Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Elena Gabriela Ruse (24 ani, 104 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In optimi, romanca a fost invinsa, dupa o partida…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (24 ani, 104 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari.In runda inaugurala, romanca a invins-o, in trei seturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, 83 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In runda inaugurala, romanca, sfert-finalista…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de germanca Jule Niemeier cu 7-6 (5), 6-2, luni, in prima runda a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 46 WTA, cap de serie nr. 3) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In runda inaugurala, romanca a fost…

- Emma Raducanu nu va mai participa la turneul de tenis Transylvania Open de la Cluj Napoca. Sportiva anunța ca va lipsi din cauza unei accidentari. „Din pacate, Emma Raducanu este forțata sa se retraga de la Transylvania Open 2022 din cauza unei accidentari la incheietura mainii”, au transmis organzatorii…

- Dupa parcursul bun de la turneul din Italia de la Parma și dupa ce a urcat 64 de locuri in clasamentul WTA, romanca Ana Bogdan iși anunța nerabdarea de a juca tenis la Cluj-Napoca, in cadrul turneului Transylvania Open.

- Federatia Romana de Tenis de Masa si European Table Tennis Union organizeaza, incepand de miercuri, 14 septembrie, si pana vineri, 18 septembrie, in BT Arena din Cluj-Napoca, intrecerile Campionatului European U21, competitie la care sunt prezente si jucatoare constantene. Cele mai bune tinere jucatoare…