- Daca mai era cineva care avea semne de intrebare, acum s-a lamurit! Antrenorul principal de la FCSB a recunoscut ca patronul Gigi Becali este cel care dicteaza echipa de start și schimbarile. Leo Strizu este primul tehnician care admite ca rolul lui este „decorativ”. Leo Strizu, adevarul despre cat…

- SCMU Craiova se afla in fata in fata cu o noua seara europeana fantastica in Banie. Miercuri, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta se va disputa partida dintre SCMU si Crailsheim Merlins (Germania), din etapa a 5-a a grupelor FIBA Europe Cup. Duelul romano-german se va tine pentru a doua oara in aceasta…

- Eugen Neagoe, antrenorul U Cluj, a sarit la bataie cu Marius Croitoru, antrenorul oaspeților, la finalul meciului U Cluj - FC Argeș, scor 1-1.Se pare ca Neagoe a fost iritat ca Marius Croitoru ar fi refuzat sa dea mana cu el, la final, așa cum este obiceiul.Acum doua saptamani, Neagoe a fost tratat…

- FCSB s-a impus pe terenul celor de la U Craiova 1948, 2-0, in runda cu numarul 18 din Liga 1. Imediat dupa meci, Gigi Becali a vorbit, in direct la Fotbal Club, la Digi Sport, despre situația antrenorului vicecampioanei Romaniei.

- Andrei Prepelița este unul dintre favoriții la preluarea postului de antrenor principal al echipei FCSB, fiind in cursa cu Laurențiu Reghecampf și cu actualul tehnician interimar al vicecampioanei Romaniei, Mihai Pintilii.

- Antrenorul francez o susține pe Simona Halep in scandalul de dopaj in care aceasta este implicata. Prezent la Paris, cu ocazia turneului ATP 1000 din capitala Frantei, Patrick Mouratoglou a spus ca vorbește zilnic cu Simona.„Sunt in contact zilnic cu Simona, vorbim, imi spune toate noutatile. Sunt alaturi…

- Dupa ce s-a vorbit despre Liviu Ciobotariu, Ilie Poenaru, Andrei Prepelița sau Eugen Neagoe drept posibili succesori ai lui Nicolae Dica pe banca FCSB-ului, Gigi Becali a anunțat ca va merge pe mana lui Mihai Pintilii (37 de ani), cel puțin pentru urmatoarele jocuri.

Antrenorul celor de la FCSB, Nicolae Dica, a mers in cantonamentul echipei și i-a anunțat pe jucatori ca va demisiona din funcție, informeaza ProSport.