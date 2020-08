Stiri pe aceeasi tema

- De ani de zile sunt zvonuri persistente ca exista o rețea secreta de metrou in subteranele Moscovei. Un vlogger care a vrut sa verifice aceasta ipoteza s-a trezit in inchisoare. Motivul: in Rusia, nu se glumește cu secretele de stat.

- Studentul american Trevor Reed a fost condamnat joi in Rusia la noua ani de inchisoare pentru ultraj cu violenta, informeaza Reuters. Instanta a retinut ca el le-a pus in pericol viata celor doi politisti care l-au arestat vara trecuta, dupa o petrecere la Moscova, noteaza Agerpres. Reed, student…

- Peste 100 de persoane au fost arestate miercuri seara, dupa o actiune a opozitiei in centrul Moscovei, potrivit ONG-ului OVD-Info, care este specializat in monitorizarea manifestatiilor in Rusia, relateaza AFP.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri ca nu este optimist in privinta unei extinderi a tratatului Noul Start dintre tara sa si SUA pentru controlul armelor nucleare, a relatat RIA preluata de Reuters. Lavrov a subliniat ca riscurile unei confruntari nucleare s-au accentuat serios…

- Parchetul rus a cerut luni sase ani de inchisoare pentru regizorul de teatru si film Kirill Serebrennikov, o personalitate de marca a universului artistic din Rusia, acuzat de deturnare de fonduri intr-un proces controversat, informeaza AFP.Intr-o audiere ce a avut loc la Moscova, Parchetul…

- Presedintele rus Vladimir Putin este protejat de contaminarea cu noul coronavirus cu ajutorul unui tunel special de dezinfectie prin care trebuie sa treaca orice vine la resedinta sa din afara Moscovei, a relatat agentia de presa RIA, potrivit Reuters.Tunelul special, fabricat de o companie…

- Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj in favoarea SUA si l-a condamnat la 16 ani de inchisoare dupa un proces cu usile inchise, denuntat de diplomati americani ca nedrept si opac, potrivit Reuters. Whelan - care, in afara de cetatenia americana,…

- Autoritatile din Moscova au revizuit bilantul deceselor provocate de COVID-19 in luna aprilie. Conform noilor cifre, numarul morților este mai mult decat dublu fata de raportarile initiale, informeaza BBC.Departamentul de sanatate al orașului anunta ca 1.561 de persoane au murit din cauza noului coronavirus,…