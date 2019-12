Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate de Washington in octombrie impotriva unor diplomati chinezi in Statele Unite, a anuntat in fata presei o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying.”Indemnam inca o data Statele Unite sa-si corecteze…

- China a convocat miercuri un oficial al Ambasadei SUA de la Beijing pentru a protesta impotriva unui proiect de lege votat de Camera Reprezentantilor a SUA ce incrimineaza China pentru incalcari ale drepturilor omului impotriva minoritatilor musulmane din regiunea Xinjiang, informeaza dpa, potrivit…

- China a avertizat miercuri ca SUA "vor trebui sa plateasca pretul" adoptarii de catre Camera Reprezentantilor a unui proiect de lege care cere sanctiuni impotriva Beijingului ca raspuns la trimiterea in detentie a musulmanilor uiguri, relateaza AFP. "Credeti ca vom ramane indiferenti daca actiunile…

- Fostul lider al regiunii autonome chineze Xinjiang, Nur Bekri, candva unul dintre uigurii de rang inalt in aparatul regimului chinez, a fost condamnat luni la inchisoare pe viata pentru coruptie, a anuntat Curtea Suprema din China, relateaza AFP. Potrivit presei oficiale, el a recunoscut…

- SUA acuza China de hartuirea familiilor activistilor uiguri, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat marti "profund afectat" de tacticile Beijingului, printre care se numara si arestarile arbitrare. Intr-un comunicat, el a aratat ca exista informatii…

- Un grup de parlamentari americani, printre care se afla și Sen. Ted Cruz, Eon Wyden, Marco Rubio și Alexandria Ocasio-Cortez, au solicitat vineri șefului executiv al companiei Apple, Tim Cook, sa reintroduca aplicația HKMap, folosita în Hong Kong, scrie Reuters. La începutul acestei…