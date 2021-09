Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie refuza sa recunoasca vaccinurile administrate in Africa, America Latina și Asia de Sud. Acest lucru a creat un val de furie din partea cetațenilor straini, care acuza statul de rasism , discriminare și xenofobie. Regulile de circulație COVID au fost aspru criticate. Ministrul britanic…

- Noile reguli de calatorie Covid impuse de Marea Britanie și refuzul de a recunoaște vaccinurile administrate in Africa, America Latina și Asia de Sud au starnit indignare și nedumerire. Noile politici anunțate sunt considerate ilogice și discriminatorii.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența al Romaniei a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori (roșu, galben și verde), in funcție de incidența cazurilor de Covid-19, anunța digi24.ro . Astfel, Republica Moldova a fost introdusa in zona galbena, din cea verde, in urma…

- Romanii pot intra in Bulgaria doar daca prezinta certificat digital european COVID-19 care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit noilor masuri luate de autoritațile de la Sofia, anunța ministerul roman al Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Se schimba regulile de calatorie pentru Germania. Din acest week-end, țara nu mai primește turiști fara pașaport Covid. Conform Reuters , Guvernul german a anunțat ca din acest week-end va fi permisa intrarea in țara doar a persoanelor care prezinta dovada vaccinarii anti-Covid, a recuperarii dupa boala…

- Bulgaria a anuntat noi restrictii pentru turistii care vin in tara, precum si o schimbare in ceea ce priveste accesul copiilor cu varste de pana la 12 ani. Vama Lesovo, la granita cu Turcia Romanii care calatoresc in Bulgaria sau tranziteaza tara nu au restrictii de calatorie Hristo Rusev/NurPhoto via…

- Insula Malta schimba regulile pentru turiștii straini. Incepand de miercuri, toate persoanele care au mai mult de 13 ani trebuie sa faca dovada vaccinarii anti-coronavirus inainte de a calatori. Conform AP, cei care merg in Malta vor fi nevoiti sa prezinte un certificat de vaccinare Covid-19 recunoscut…

- Pacienta, care nu avea antecedente medicale speciale si nu era vaccinata, a fost internata in spital in martie 2021, dupa o serie de probleme.Testata pozitiv pentru Covid-19 la internare, a prezentat initial un nivel bun de saturatie cu oxigen si nu prezenta probleme respiratorii, conform ECCMID. Cu…