- Supranumita Doamna de Fier a Europei, Angela Merkel se retrage de la varful politicii. De-a lungul anilor, Mutti - cum ii spun germanii - și-a creat propria uniforma de cancelar: sacoul patrațos și, de obicei, viu colorat cu pantalon. Un stil simplu și, aparent, nu foarte cautat.

- Angela Merkel a facut o vizita in parcul de pasari din Marlow. Papagalii australieni si perusii i-au mancat seminte din mana. La un moment dat, unul a ciupit-o de deget, ceea ce a provocat o reactie care nu a scapat neobservata de fotografi, potrivit digi24 In imagini, Angela Merkel se bucura de faptul…

- Purtatorul de cuvânt al USR PLUS, Ionut Mosteanu, se declara surprins de aprecierile premierului Florin Cîtu referitoare la faptul ca mentinerea secretarilor de stat USR PLUS în Guvern ar risca sa afecteze inclusiv campania de vaccinare, având în vedere ca Uniunea semneaza…

- Angela Merkel merge, vineri, in vizita la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, in ultima sa vizita in Rusia in calitate de cancelar, relateaza Euronews. Vizita liderei germane va avea loc chiar la implinirea unui an de la otravirea disidentului Alexei Navalnii.

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a transmis vineri, prin purtatorul de cuvant Vasile Banescu, ca nu se va implica in campania de vaccinare anti-COVID-19. Mesajul BOR vine in replica la solicitarea de vineri a vicepremierului Dan Barna ca Biserica sa incheie un partaneriat cu Guvernul, astfel incat preoții…

- Comitetul National pentru Coordonarea Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) a dat publicitatii situatia comparativa intre situatia epidemiologica din Europa de luna trecuta si situatia din acest moment.

- Cancelarul german Angela Merkel a descris, duminica, drept “ingrozitoare” inundatiile care au devastat zone din vestul Europei, dupa ce bilantul victimelor in regiune a ajuns la 184, relateaza Reuters, arata News.ro.. Merkel a promis ajutor financiar rapid dupa ce a vizitat una dintre zonele…

- Statele Unite analizeaza cand vor putea sa ridice restrictii care interzic intrarea europenilor in America, dupa ce cancelarul german Angela Merkel a ridicat aceasta problema in cadrul vizitei sale, a anuntat presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters, citat de news.ro ”Este in curs”,…