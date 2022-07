Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a ajuns pentru vacanța de vara pe insula greceasca Mykonos, iar zilele trecute a ieșit in larg cu iachtul, insoțit de un grup de prieteni. Un fotograf l-a surprins la bustul, iar acum internetul nu se mai oprește din vorbit despre aceste ipostaze inedite cu CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Elon Musk a fost fotografiat la bustul gol, in timp ce se distra in vacanta, pe un iaht luxos din Mykonos. Imaginile cu miliardarul, tata a 10 copii, fac deja inconjurul Internetului, iar aparitia acestuia a starnit un val de reactii pe retelele de socializare. Nici CEO-ul Tesla si SpaceX, faimos pentru…

- Controversatul miliardar Elon Musk a luat in deradere, luni, eforturile Twitter de a-l forța sa cumpere compania, in stilul sau propriu – și, bineințeles, intr-un tweet, scrie CNN . La inceputul zilei, Musk a postat pe Twitter patru imagini in care rade, fiecare fiind insoțita de cate un mesaj. „Au…

- Elon Musk, patronul Tesla si SpaceX, a informat vineri Twitter ca reziliaza acordul incheiat cu consiliul de administratie pentru achizitionarea retelei sociale din cauza informatiilor „false si inselatoare” despre companie. Twitter va solicita prin instanta achizitionarea companiei de catre Musk, dupa…

- Anunțul fondatorului Tesla și SpaceX, Elon Musk, ca nu mai vrea sa cumpere Twitter i-a infuriat pe oficialii rețelei sociale, care au anunțat ca-l vor da in judecata pentru a-l obliga sa incheie tranzacția, relateaza CNN.

- ”Interdictiile permanente ar trebui sa fie extrem de rare si rezervate intr-adevar pentru conturile care sunt boti, sau inselatorii, conturi de spam… Cred ca nu a fost corect sa interzicem Donald Trump. Cred ca a fost o greseala, pentru ca a instrainat o mare parte a tarii si, in cele din urma, nu l-a…

- Aprilie a fost o luna de foc pentru Twitter, ea incepand cu Elon Musk care cumpara 9.2% din reteaua de socializare. Apoi la mijlocul lunii a venit si oferta de achizitionare a 100% din retea pentru 43 de miliarde de dolari. A urmat o potentiala strategie de „pilula otravita” si in cele din urma acceptarea…

- Twitter ar fi aproape de un acord cu Elon Musk pentru vanzare, potrivit The New York Times. Acest lucru se intampla la 11 zile dupa ce directorul general al Tesla și SpaceX a șocat industria prin oferta de a cumpara compania.