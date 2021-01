Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul unei case din orașul Gerolstein, Germania, a luat un excavator și a daramat parțial locuința. Chiriașul imobilului, cu care omul avea o disputa mai veche, se afla inauntru, informeaza Deutsche Welle."Locatarul se afla in casa, dar din fericire nu a fost ranit", a anunțat, intr-un comunicat…

- Proprietarul unei case din orașul german Gerolstein, din vestul Germaniei, care avea de mai multa vreme o disputa cu chiriașul, a luat un excavator pentru a face niște gauri in pereți, dar a sfarșit prin a-și demola parțial proprietatea, in timp ce locatarul se afla inauntru,

- Proprietarul unei case din orașul german Gerolstein, din vestul Germaniei, care avea de mai multa vreme o disputa cu chiriașul, a luat un excavator pentru a face niște gauri in pereți, dar a sfarșit prin a-și demola parțial proprietatea, in timp ce locatarul se afla inauntru.

- Suparat ca persoana pe care o avea in chirie ii e datoare și nu vrea sa paraseasca spațiul, proprietarul din Gerolstein, landul Renania Palatinat, Germania, s-a urcat la volanul unui excavator și și-a demolat casa. Chiriașul a fost norocos și a scapat teafar, dar a depus o plangere la poliție, informeaza…

- Spania a surclasat, marti, pe teren propriu, Germania, scor 6-0, si a castigat Grupa 4 a Divizie A a Ligii Natiunilor. In grupa a treia, Franta s-a impus cu 4-2, acasa, impotriva Suediei, si de asemenea a terminat pe primul loc in clasament, calificandu-se in semifinalele competitiei, la fel ca Spania.…

- Perioada de carantina poate fi suspendata inainte de expirarea termenului standard de 10 zile daca persoana in cauza face un test pentru depistarea infectiei cu COVID-19, incepand cu a cincea zi dupa intrarea in Germania, precizeaza MAE, potrivit Mediafax.Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca…

- O casa mica, veche de un secol si cu un spatiu locuibil de doar 4 metri patrati, a fost scoasa la vanzare in orasul Bremen din nordul Germaniei cu suma de 77.777 de euro, relateaza miercuri agentia DPA, citata de Agerpres.