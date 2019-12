Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de presedinti de organizatii PSD sunt prezenti luni seara la intalnirea informala convocata de liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice.Intalnirea are loc la doar o zi dupa ce presedintele PSD, Viorica Dancila,…

- Radio Romania Actualitati va transmite in direct ambele dezbateri electorale organizate in aceasta seara separat, de cei doi candidati la alegerile prezidentiale. Radio Romania Iasi va prelua aceste dezbateri pe frecventele sale, incepand cu ora 18:00 Biroul de presa al PSD a anuntat ca Viorica Dancila,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, il critica pe presedintele Klaus Iohannis, spunand ca, in 2009, atunci cand a candidat Mircea Geoana, iar Iohannis era propus ca premier, actualul presedinte ”statea langa Liviu Dragnea”. ”Haideti sa facem analiza propriului comportament si a atitudinii pe care…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu isi va prelua biroul de la Palatul Victoria, in schimb beneficiaza de protectia Serviciului de Paza si Protectie (SPP).Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca si-a preluat biroul de la Palatul Victoria, Orban a spus: "Nu. Voi merge…

- Fosta șefa a Guvernului a declarat ca impreuna cu liderii PSD, printre care Paul Stanescu și Marcel Ciolacu, vrea sa maximizeze șansele de la scrutinul de luna viitoare. Vrem sa maximizam rezultatul alegerilor, sunt organizații care au obținut un scor foarte bun de-a lungul timpului, și trebuie sa…

- ”Am avut ședința de guvern. Mi s-a spus de aceasta reuniune, de intalnirea colegilor, dar am avut ședința de guvern și nu am putut sa particip”, a spus Viorica Dancila, motivand faptul ca nu a participat la ședința unor lideri social-democrați care a avut loc in biroul președintelui Camerei Deputaților,…

- Uniunea Salvati Romania a solicitat, marti, audierea de urgenta in Parlament a Rovanei Plumb, propusa de Guvern pentru postul de comisar european. USR spune ca premierul Viorica Dancila a trimis "abia vinerea trecuta la Parlament informarea privind nominalizarea Rovanei Plumb in Comisia Europeana, dupa…