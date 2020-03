Diferența între răceala comună, gripă și coronavirus Noul tip de virus din familia Coronaviride, SARS-CoV-2 sau 2019-Ncov, induce in continuare un nivel ridicat de anxietate la nivel mondial, ducand la decizii istorice luate in scopul limitarii raspandirii bolii. Nesiguranța este data și de faptul ca, momentan, nu exista un tratament antiviral specific sau preventiv (vaccin), tratamentul fiind numai unul de tip simptomatic. Masuri de preventie Pentru a nu ne infecta cu acest virus și a nu-l raspandi, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda spalatul regulat pe maini și dezinfectarea suprafețelor cu soluții pe baza de alcool, acoperirea gurii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

