Stiri pe aceeasi tema

- Ce cuprinde proiectul certificatului electronic COVID-19: Se va aplica la locul de munca, va include teste antigen. Proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19, asumat de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, prevede ca angajatorii din sectorul public si privat au obligatia…

- Proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19, asumat de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, prevede ca angajatorii din sectorul public si privat au obligatia de a solicita personalului cu care isi desfasoara activitatea certificatul ELECTRONIC COVID-19 la intrarea…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a dezbatut si votat Cabinetul Ciuca. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate. Florin Citu a evitat sa conduca sedinta, in calitate de presedinte…

- S-a consumat și primul test al functionarii coalitiei in Parlament - preluarea conducerii celor doua camere ale legislativului. Liderii PSD și PNL Marcel Ciolacu și Florin Cițu conduc de marți Camera Deputaților, respectiv Senatul.

- „Aceasta a fost decizia partidului. Am supus rezulatele negocierii la vot in PNL.Sunt președintele PNL, poate cea mai importanta funcție astazi, cel mai mare și singurul partid liberal, de dreapta din Romania. Este o decizie a coaliției, ca președinții PNL și PSD sa preia cele doua funcții. Le-am raspuns…

- Florin Cițu, președintele PNL, a fost ales marti presedinte al Senatului, acesta a obținut 82 voturi „pentru” și 25„ impotriva”. Acesta va prelua funcția vineri, fiind nevoit sa asigure interimatul pentru funcția de premier pana la investirea noului Guvern. Candidatii pentru functia de presedinte al…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, anunța ca va candida pentru șefie la Camera Deputaților, in timp ce președintele PNL, Florin Cițu, va candida pentru funcția de președinte la Senat. Marcel Ciolacu a dezvaluit faptul ca interiorul PSD s-a vorbit și despre propunerea ca șeful partidului sa fie vicepremier…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca va candida pentru șefia Camerei Deputaților, in timp ce președintele PNL, Florin Cițu, va candida pentru funcția de președinte al Senatului. Marcel Ciolacu a dezvaluit faptul ca interiorul PSD s-a vorbit și despre propunerea ca șeful partidului sa fie vicepremier…